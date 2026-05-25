O Torreense garantiu o apuramento para a fase de liga da Liga Europa ao conquistar a Taça de Portugal e aumentou o lote de clubes apurados para a fase principal da prova.

Depois de mais um fim de semana de campeonatos e taças, ficaram definidas todas as 12 vagas diretas através das provas nacionais.

A lista de apurados para a fase de liga:

Bayer Leverkusen (Alemanha)

Juventus (Itália)

Milan (Itália)

AZ Alkmaar (Países Baixos)

Real Sociedad (Espanha)

Marselha (França)

Rennes (França)

Bournemouth (Inglaterra)

Sunderland (Inglaterra)

Celta de Vigo (Espanha)

Hoffenheim (Alemanha)

TORREENSE (PORTUGAL)

De onde surgem os restantes apurados?

O 13.º apurado para a fase de liga será conhecido já na quarta-feira e será o vencedor da Liga Conferência: a final é disputada entre Crystal Palace e Rayo Vallecano.

Depois, ficam por apurar 23 clubes e, para conhecê-los, será preciso esperar por agosto, pelas eliminatórias de apuramento para as provas da UEFA.

Dessas 23 vagas, 12 serão para os vencedores do play-off da Liga Europa. As restantes 11 terão origem na Liga dos Campeões: os dois derrotados do play-off do caminho dos não campeões, os quatro derrotados da terceira pré-eliminatória do caminho dos não campeões e os cinco derrotados do play-off do caminho dos campeões nacionais.

Torreense pode ficar… no pote 3: o coeficiente explicado

O Torreense vai fazer a sua estreia absoluta em competições da UEFA, mas não entra nas contas do sorteio da Liga Europa a zeros. Parte com um coeficiente de 14.633.

Mas porquê?

Segundo o ponto D4 do anexo D dos regulamentos da Liga Europa, relativo ao cálculo do coeficiente do clube, «o coeficiente de cinco épocas de um clube é o total acumulado dos seus cinco coeficientes de época» nos últimos cinco anos, ou então «20 por cento do coeficiente de cinco épocas da sua associação». Destes dois cenários, aplica-se sempre o coeficiente «que for maior».

Ora, como o Torreense não teve participação europeia nos últimos cinco anos, beneficia do atual coeficiente de Portugal de 2021/22 a 2025/26, que é de 73.166, para ir a sorteio com coeficiente de 14.633 (os tais 20 por cento do coeficiente do país).

E isto pode até, consoante os apurados para a fase de liga, colocar o Torreense… no pote 3, embora esta alocação já não tenha o mesmo peso do que no anterior formato da Liga Europa, pois a equipa treinada por Luís Tralhão vai ter de defrontar, na fase de liga, dois clubes de cada um dos quatro potes.

Recorde-se que o Benfica vai entrar em prova pela 2.ª pré-eliminatória, precisando de jogar seis jogos até garantir a presença na fase de liga.