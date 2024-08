O Rapid Viena venceu esta quinta-feira na visita ao Trabzonspor, por 1-0, na Turquia, em jogo da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa.

O único golo do jogo foi apontado na segunda parte, aos 67 minutos, por Lukas Grgic.

Caso o Sporting de Braga elimine o Servette e chegue ao play-off – última eliminatória antes da fase de grupos – é do duelo entre austríacos e turcos que vai sair o adversário dos minhotos.

Nos outros jogos da Liga Europa, esta quinta-feira, nota para a participação de alguns portugueses. Flávio Nazinho foi titular na derrota do Cercle Brugge (3-0 na visita ao Molde), Martim Marques viu do banco a vitória do Lugano na visita ao Partizan (0-1) e Manu Ribeiro foi titular na derrota do UE Santa Coloma, em casa, ante o Rigas FS (0-2). No mesmo jogo, João da Costa foi suplente não utilizado na equipa de Andorra.