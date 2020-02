O Benfica fez na manhã o segundo treino de preparação para o jogo de quinta-feira, frente ao Shakhtar, a contar para a segunda mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa.

Samaris e Carlos Vinicius, que apresentaram queixas no fim do jogo em Barcelos, treinaram sem limitações estarão aparentemente recuperados para o jogo de quinta-feira.

A ausência de André Almeida, lesionado no tornozelo, foi por isso um dos destaques de uma sessão aberta 15 minutos à comunicação social, que começou com mais de meia-hora de atraso.

Além do lateral, que deverá falhar o jogo com o Shakhtar, constam no boletim clínico também Zivkovic, Jardel e Gabriel.

O Benfica recebe os ucranianos, comandados por Luís Castro, a partir das 20 horas, no Estádio da Luz. Os encarnados trazem da primeira mão uma desvantagem de 2-1.