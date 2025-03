O jogo entre o Glasgow Rangers e o Fenerbahçe de José Mourinho para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa já está marcado pelas piores razões.

Na noite desta quarta-feira, um adepto do clube escocês foi atropelado fatalmente quando atravessava uma estrada na cidade de Istambul.

Segundo imagens de câmaras de vigilância, Christopher Potter atravessava a rua quando foi colhido por um carro a grande velocidade e posteriormente atropelado por mais um veículo, já no chão.

O Rangers prontamente publicou um comunicado onde se mostra «devastado» pelos acontecimentos.

«Os pensamentos imediatos de todos no clube estão com a família e amigos nesta altura incrivelmente difícil. Estamos em contacto permanente com as autoridades turcas e britânicas sobre este trágico incidente», pode ler-se no site do clube britânico.

O Fenerbahçe lançou também um pequeno texto onde enviou as «sinceras condolências a comunidade do Rangers».

«É com profunda tristeza que recebemos a notícia desoladora de que um adepto do Rangers FC, que viajou para Istambul para apoiar a sua equipa na primeira mão dos oitavos de final da UEFA Europa League contra o nosso clube Fenerbahçe, perdeu tragicamente a vida num acidente de viação».

We extend our deepest condolences to Rangers FC and the entire Rangers community



We are deeply saddened to receive the heartbreaking news that a Rangers FC supporter, who traveled to Istanbul to support his team in the first leg of the UEFA Europa League Round of 16 against our… https://t.co/3AC5TEsgxA