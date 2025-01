Não podia ter começado melhor a Era Solskjær no Besiktas. No primeiro jogo com o norueguês no banco, o Besiktas recebeu e goleou o Athletic Bilbao por 4-1, na sétima jornada da Liga Europa.

Rashica (17m) com assistência de Rafa Silva abriu o marcador a favor da equipa turca mas ainda antes do intervalo Unai Gomez (45m) igualou a partida.

No segundo tempo, Rafa Silva voltou a assistir Rashica (60m) e aos 77 minutos, foi a vez do jogador português colocar o seu nome na lista dos marcadores aumentando a vantagem do Besiktas.

O resultado só ficou fechado depois de mais um português «molhar a sopa». João Mário (90m+2) de grande penalidade confirmou o primeiro triunfo de Solskjær.

Com este resultado, o Besiktas está no 18.º lugar, com nove pontos e em posição de playoff. Já o Athletic Bilbao manteve o segundo posto com 16 pontos.