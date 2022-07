Já há quadro de jogos para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira, em Nyon, na Suíça.

Sem qualquer clube português – o Sporting de Braga já tem lugar garantido na fase de grupos – a terceira pré-eliminatória vai contar com 14 clubes, sendo que apenas dois deles é que já são definitivos, ambos no caminho principal: o Partizan da Sérvia e o FC Slovacko da República Checa. Dos restantes 12 clubes, dez deles serão os que forem eliminados no caminho dos campeões da segunda pré-eliminatória da Champions, mais dois eliminados na mesma fase da Champions, mas no caminho principal.

O caminho principal da terceira pré-eliminatória da Liga Europa tem dois duelos e sabe-se já que, quem não calhar ao Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, vai calhar ao Partizan no caminho da Liga Europa: isto porque os sérvios defrontam o derrotado do Midtjylland-AEK Larnaca, um dos jogos da segunda pré-eliminatória da Champions. Já o FC Slovacko vai defrontar o Fenerbahçe de Jorge Jesus ou o Dínamo Kiev.

Ainda quanto a nomes portugueses, outros dois treinadores conheceram a sorte neste sorteio da Liga Europa. Se perder na segunda pré-eliminatória da Champions, o Olympiakos de Pedro Martins encontra, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, o derrotado do Ferencvaros-Slovan Bratislava. O mesmo acontece ao Dudelange de Carlos Fangueiro, que se perder no acesso à Champions, encontra nesta eliminatória da Liga Europa o Zalgiris ou o Malmo.

A definição dos duelos será feita a 26 e 27 de julho, quando terminar a segunda pré-eliminatória da Champions.

A terceira pré-eliminatória da Liga Europa tem a primeira mão agendada para 4 de agosto e a segunda mão para 11 de agosto. Os vencedores desta fase passam ao play-off da Liga Europa, agendado para 18 e 25 de agosto. Quem perder nesta fase, vai ao play-off da Liga Conferência.

O QUADRO DA TERCEIRA PRÉ-ELIMINATÓRIA DA LIGA EUROPA:

Caminho dos campeões:

Derrotado Zalgiris-Malmo / Derrotado Pyunik-FC 91 Dudelange

Derrotado Ludogorets-Shamrock Rovers / Derrotado Dínamo Zagreb-Shkupi

Derrotado Linfield-Bodo Glimt / Derrotado Qarabag-Zurique

Derrotado Maccabi Haifa-Olympiakos / Derrotado Ferencvaros-Slovan Bratislava

Derrotado Maribor-Sheriff Tiraspol / Derrotado HJK Helsínquia-Viktoria Plzen

Caminho principal:

Derrotado do Midtjylland-AEK Larnaca / Partizan

Derrotado Dínamo Kiev-Fenerbahçe / FC Slovacko