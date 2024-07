O sorteio da terceira pré-eliminatória da Europa League 2024/25 aconteceu nesta segunda-feira, dia 22 de Julho, na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, na Suíça.

O Sporting de Braga foi o único clube português no sorteio, por via do caminho principal. A sorte ditou que saísse o Servette, sendo que os arsenalistas jogam primeiro em casa. As outras possibilidades eram o Corvinul Hunedoara/HNK Rijeka ou Kryvbas.

A equipa minhota ainda tem pela frente os israelitas do Maccabi Petag Tikva, na 2ª pré-eliminatória da competição, mas, caso ultrapasse esta fase, já saberá quem irá defrontar na 3ª pré-eliminatória.

O Servette foi o terceiro classificado da última temporada na Liga suíça. Venceu a Taça do país e participou na fase de grupos da Liga Europa, tendo caído depois para a Liga Conferência.