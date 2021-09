A árbitra Stéphanie Frappart dirige na quinta-feira o jogo da Liga Europa entre o Sporting de Braga e os dinamarqueses do Midtjylland, em Braga, informou esta terça-feira a UEFA.

Frappart foi a primeira mulher a arbitrar um jogo da Liga dos Campeões, que opôs Juventus e Dínamo de Kiev, em dezembro de 2020. A francesa de 37 anos terá como árbitros assistentes os compatriotas Micael Berchebru e Guillaume Debart, e Willy Delajod no videoárbitro.

O jogo da segunda jornada do Grupo F tem início marcado para as 20:00, no Estádio Municipal de Braga.