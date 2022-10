Com o português Diogo Leite a titular, o Union Berlim só conseguiu arrancar a vitória diante do Malmo (1-0), em jogo da jornada quatro do Grupo D da Liga Europa, já nos instantes finais.

Aos 89 minutos, os alemães beneficiaram de um pontapé de penálti que o defesa Robin Knoche encarregou-se de cobrar com sucesso.

Com este triunfo, o líder do campeonato alemão fica a apenas um ponto do Sporting de Braga. Por esta altura, o Union Saint-Gilloise lidera o grupo com 10 pontos, seguidos dos bracarenses, com sete, enquanto o Union Berlim tem seis e o Malmo ainda nem sequer pontuou.

A próxima jornada reserva um duelo entre minhotos e germânicos, em Berlim.