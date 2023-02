O Ajax está fora da Liga Europa depois de ter perdido por 3-1 em Berlim, frente ao Union, no play-off de acesso aos oitavos de final.



Depois de um nulo em Amesterdão, o surpreendente conjunto alemão - lidera a Bundesliga a par de Bayern e Dortmund - construiu a vitória na primeira parte. Aos 20 minutos, Robin Knoche fez o 1-0 e o lateral croata Juranovic, recrutado na última janela de transferências ao Celtic, aumentou a vantagem em cima do apito para intervalo.



Ainda com Francisco Conceição no banco (entrou aos 84 minutos) o Ajax reduziu por Kudus aos 47 minutos e sonhou com o apuramento para os oitavos de final. Porém, um golo de Doekhi, volvidos três minutos, deitaram por terra as esperanças do emblema dos Países Baixos e carimbou a passagem do conjunto de Diogo Leite - titular esta noite.



Edson Álvarez, internacional mexicano do Ajax, ainda teve tempo de ser expulso por acumulação de cartões amarelos no período de descontos.