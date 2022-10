O Sporting de Braga defronta, esta quinta-feira, o Union Berlim, numa partida da quinta jornada do grupo D da Liga Europa.



Os bracarenses entram nesta jornada no segundo posto com 7 pontos, mais um que os germânicos. O jogo é, por isso, importantíssimo para a equipa minhota. O Maisfutebol vai acompanhar o encontro AO MINUTO, a partir das 17h45.



Diego Lainez é o único indisponível na equipa do Sporting de Braga. Veja o onze provável na galeria associada ao artigo.