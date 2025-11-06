Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após o empate frente ao Utrecht (1-1):

Sensação amarga

«Sim, na primeira parte tivemos três, quatro oportunidades para marcar. Terminámos o jogo com quase 50 toques na área adversária. Infelizmente, sofremos um golo de bola parada que já tínhamos visto esta manhã. Preparámos ontem exatamente o que eles iam fazer. Foi um momento de desconcentração que não podia acontecer. Isso, claro, afetou a dinâmica do jogo. Houve uma boa reação para recuperar o resultado. Os últimos minutos foram um pouco caóticos. Não tivemos paciência para atacar da forma certa. O sabor amargo é, sem dúvida, o comentário mais adequado. Na verdade, de quatro jogos, jogámos três fora. Tivemos três resultados positivos. Acho que isso também é algo que devemos valorizar e, a partir daí, seguir em frente».

Jogada do golo do Utrecht foi uma surpresa?

«Não. Nós treinámos, eles também. Sabíamos que iam tentar aquela jogada. Era, pelo menos, uma das opções. Como disse, foi um momento de desconcentração. A este nível, paga-se caro».

Golo sofrido relacionado com as muitas mudanças?

«Todos os jogadores estão expostos às mesmas dinâmicas. Se pensarmos hoje, na forma como gerimos a primeira parte, como saímos a jogar, como escapámos à primeira pressão, que foi muito agressiva por parte do Utrecht, e como atacámos a área, acho que houve muitas coisas boas. Faltou-nos, talvez, rematar um pouco mais cedo na primeira parte. Por vezes demos um toque a mais. E, como disse, depois sofremos um golo de bola parada que, definitivamente, não podia acontecer, pelo menos daquela forma».

Quinta substituição

«Sinceramente, hoje acho que os jogadores que terminaram o jogo seriam os mesmos, mesmo noutro cenário, porque o Gabri fez um jogo muito bom, mesmo muito bom. Como sabe, nas alas estamos um pouco curtos. O Borja entrou bem, com bom impacto. Para ser justo, hoje talvez fosse daqueles dias em que o jogo ia acabar assim de qualquer maneira».

Três dos próximos quatro jogos na Liga Europa são no Dragão

«Vamos continuar passo a passo. Claro que voltar a jogar em casa será importante. Vamos defrontar equipas difíceis, por isso temos de estar muito bem preparados. Mas, sem dúvida, é importante voltar a jogar em casa».