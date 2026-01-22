O duelo entre o Utrecht e o Genk, relativo à 7.ª jornada da Liga Europa, começou quase com uma hora de atraso, devido a uma invasão de adeptos belgas que obrigou a uma intervenção policial.

Segundo os relatos da imprensa neerlandesa, cerca de uma centena de adeptos belgas forçaram o acesso às bancadas, passando a zona de revista para invadir o setor destinado aos visitantes, sem bilhetes e munidos de artefactos pirotécnicos.

Por razões de segurança, a polícia de intervenção foi chamada para esvaziar a referida bancada, numa altura em que os jogadores já estavam a aquecer sobre o relvado. Os adeptos resistiram, arremessaram cadeiras e outros objetos, mas acabaram mesmo por ser expulsos para o exterior do recinto.

Mais tarde chegaram mais adeptos do Genk, estes de autocarro e com os devidos ingressos, mas a UEFA decidiu manter a bancada destinada aos visitantes encerrada, uma vez que, na sequência dos distúrbios com a polícia, ficaram muitos objetos na bancada e o organismo considerou que não estavam reunidas as condições para receber adeptos.

No meio de toda esta confusão, os jogadores recolheram aos balneários e tiveram que fazer um novo aquecimento, antes do reinício do jogo que estava inicialmente marcado para as 20h00, mas que acabou por começar apenas às 20h50.

O Genk, sem adeptos nas bancadas, acabou por vencer o vizinho por 2-0, com golos de El Ouahdi (54m) e Heymans (83m, gp). A equipa belga está no décimo lugar, em posição de play-off, com menos um ponto do que o FC Porto, enquanto o Utrech está no 34.º lugar, com apenas um ponto e já sem qualquer hipótese de qualificação.