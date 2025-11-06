Pablo Rosario, jogador do FC Porto, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após o empate frente ao Utrecht (1-1):

Equipa merecia mais

«Acho que viemos aqui para vencer. Se olharmos para o jogo, controlámos o jogo, penso eu. E depois, a certo momento na segunda parte, a intensidade baixou um pouco e eles marcaram o primeiro golo.

Mas acho que, como disseste, a reação da equipa foi muito boa. Marcámos o 1-1 rapidamente e depois tivemos azar por não conseguirmos o segundo. Viemos aqui para ganhar e infelizmente não conseguimos. Agora temos de continuar, porque no domingo há outro jogo».

Muitas alterações dificultam defesa das bolas paradas?

«Não, isso é fácil de dizer. Todos estavam integrados na equipa. Trabalhámos muito para que tudo corresse bem. E como disse, hoje não estivemos suficientemente concentrados num momento e eles aproveitaram para marcar. Temos de melhorar isso. E como disse, não podemos fazer nada em relação a este jogo, no domingo voltamos a jogar».

Jogar perto de casa

«Sim, claro. Veio muita família ver o jogo. Por isso, foi um sentimento especial regressar à minha cidade. Estou muito contente por estar aqui e, como disse, teria sido melhor se tivéssemos ganho. Mas temos de continuar e domingo há mais um jogo».

Sete pontos em quatro jogos

«Significa que ainda faltam quatro jogos, e como disse, temos de continuar. Este jogo já passou e agora temos de nos focar em domingo».