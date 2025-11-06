Roy Jans, treinador do Utrecht, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após o empate frente ao FC Porto (1-1):

Satisfeito com a atitude da equipa

«Estou muito feliz com a minha equipa, com os jogadores e com os adeptos. Lutámos e mostrámos muita paixão e marcámos o primeiro golo num livre que estava estudado e funcionou. Acho que na primeira parte tivemos de defender mais, mas na segunda parte tivemos mais controlo sobre o jogo».

Momentos decisivos do jogo

«Ainda assim, numa perda de bola sofremos o empate e tivemos o cartão vermelho para o nosso guarda-redes, que não consegui perceber o motivo. Demos tudo para sobreviver, para vencer e para não perder. Fizemos isso com a ajuda dos adeptos, porque jogámos mais de 20 minutos com 10 e com um guarda-redes que entrou sem aquecer».

Um empate com sabor especial

«O nosso primeiro objetivo na competição não é ir para a próxima fase, mas mostrar-nos, aprender e ter boas noites como esta. Se possível, gostaríamos de continuar. Para o FC Porto é diferente, eles são um dos favoritos para continuar e acho que é uma equipa muito boa».