A UEFA divulgou, esta quarta-feira, o melhor onze da Liga Europa, assim como os prémios de melhor jogador e jogador revelação da prova, conquistada pelo Aston Villa.

Nota para a presença de Victor Gómez no onze ideal da competição, o único representante de clubes portugueses. O defesa espanhol foi peça fundamental na equipa comandada por Carlos Vicens e ajudou os «Guerreiros» a chegar à meia-final. Recorde-se que o Sp. Braga foi eliminado pelo vice-campeão Friburgo.

Fazem companhia a Victor Gómez os seguintes jogadores: Emiliano Martínez (Aston Villa), Ginter (Friburgo), Morato (Nottingham Forest), Mingueza (Celta Vigo), Eggestein (Friburgo), McGinn (Aston Villa), Morgan Rogers (Aston Villa), Antony (Betis), Buendía (Aston Villa) e Igor Jesus (Nottingham Forest).

👕✨ The UEFA Technical Observer Group has selected its 2025/26 UEFA Europa League Team of the Season...#UEL | @UEFA pic.twitter.com/tHnwdefmwT — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 21, 2026

Campeão pelo Aston Villa, Morgan Rogers foi distinguido como o «Melhor Jogador», tendo estado em evidência com o terceiro e último golo da final. O avançado inglês participou em 15 jogos, marcou três golos e fez cinco assistências na Liga Europa.

Por outro lado, Johan Manzambi - recentemente convocado para representar a Suiça no Mundial de 2026 – recebeu o prémio de «Jogador Revelação». Nascido em 2005, foi um dos destaques do Friburgo na competição e participou igualmente em 15 jogos, com dois golos apontados, um deles precisamente contra o Sp. Braga, assim como duas assistências.