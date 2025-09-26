Viktoria Plzen, adversário do FC Porto na Liga Europa, tem novo proprietário
Empresário checo Michal Strnad comprou a maioria das ações do clube
O Viktoria Plzen, adversário do FC Porto na fase de liga da Liga Europa, tem um novo acionista maioritário.
A empresa Palatua, detida pelo empresário checo Michal Strnad, comprou a maioria das ações do clube, marcando o início de uma nova era para o clube que venceu seis campeonatos nos últimos 15 anos.
Apesar da mudança acionista, a estrutura diretiva mantém-se, com Adolf Šádek a continuar como presidente do conselho de administração e diretor-geral, enquanto o suíço Martin Dellenbach permanece no conselho, ambos com participações minoritárias.
Em comunicado, Šádek mostrou-se satisfeito com o futuro do clube.
«Estou feliz por o Viktoria Plzen ganhar um forte acionista maioritário checo. Começa um novo capítulo no futebol de Plzen», disse aos meios do clube.
Já Strnad, também dono do grupo industrial e tecnológico CSG, apresentou as suas ambições para o Plzen.
«É uma honra tornar-me parte da história do Viktoria Plzen. Quero que o clube continue entre a elite do futebol checo e seja presença regular nas competições europeias», atirou.
«Acredito que o futuro do futebol checo está nos jovens e que o Viktoria pode ter um papel fundamental. O meu objetivo não é o sucesso imediato, mas um crescimento sustentável, desportivo e económico», acrescentou o empresário.
De recordar, o Viktoria Plzen defronta o FC Porto na sétima jornada da Fase de Liga da Liga Europa, dia 22 de janeiro de 2026.
