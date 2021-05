Raúl Albiol foi um dos jogadores que transformou em golo 21 dos 22 penáltis batidos no desempate entre Villarreal e Manchester United. Durante as celebrações pela conquista da Liga Europa, o internacional espanhol soltou uma frase curiosa.



«É um sonho. O Villarreal conquistou um título depois de tanto tempo. Fico feliz pela cidade, pelas pessoas e pelo clube. Era um sonho que tínhamos. Sofremos, porque os penáltis foram longos, mas conseguimos. Desde os infantis que não batia um penálti. Estamos muito felizes por as nossas famílias estarem aqui depois de tudo o que vivemos com a pandemia. Nem treinámos penáltis. Foi incrível o facto de termos concretizado todos», atirou, citado pela Marca.