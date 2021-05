Unai Emery estava orgulhoso da equipa do Villarreal depois do empate em Londres que valeu a passagem à final da Liga Europa. O técnico espanhol pode conquistar a competição pela quarta vez na carreira.



«Estou muito orgulhoso da equipa. O Arsenal é uma equipa muito boa, por isso tínhamos de jogar da mesma maneira que fizemos na primeira mão. Acho que merecemos seguir em frente», referiu, em declarações à BT Sport.



O treinador do «Submarino Amarelo» considerou o jogo da primeira mão decisivo para o desfecho da eliminatória contra o Arsenal.



«Encarámos o jogo de forma séria, a equipa esteve compacta e defendeu bem. A primeira mão foi muito importante para marcar as diferenças na eliminatória. Hoje trabalhámos muito, defendemos muito bem e com posse de bola fomos capazes de controlar o jogo. Poderíamos ter feito um ou dois golos, mas o Arsenal teve as melhores ocasiões», defendeu.



O Villarreal vai defrontar o Manchester United na final, em Gdansk, a 26 de maio. No entanto, Emery prefere saborear o momento histórico para o clube da comunidade de Valência, que atingiu a primeira final europeia da sua história.

«Man. United? Vai ser muito difícil. Agora temos de aproveitar este momento e mais tarde, vamos preparar esse jogo», atirou.