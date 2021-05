Unai Emery, treinador do Villarreal, em declarações à imprensa espanhola, após a conquista da quarta Liga Europa da carreira, desta feita frente ao Man. United, nos penáltis:



«Trabalho, não há outra explicação. Os jogadores tiveram uma boa mentalidade. Fizemos um grande percurso nesta competição e um bom jogo na final frente a uma enorme equipa. Soubemos competir e sofrer. Acabámos o jogo melhor que o Man. United. Pensava que iríamos resolver o jogo antes dos penáltis. Os penáltis não são uma lotaria, é preciso ter uma mentalidade forte para os bater. Os jogadores foram fabulosos.



Procuro dar todas as condições aos jogadores para que conheçam o adversários e para executarem a nossa ideia. Superaram-se perante a dificuldade. Como vi os penáltis? Aprendi com um jogador do Almería que marcava em todos os treinos e falhou num amigável. Os penáltis são para os momentos decisivos. Este ano não treinámos penáltis e marcámos todos, até o guarda-redes. Foi incrível e maravilhoso.

Estou orgulhoso por Villarreal, pelo presidente que não pôde estar aqui, pelo projeto estável que é sustendo pelo Fernando Roig Negueroles. E orgulho por representar a Liga espanhola. Sentimos muito carinho das pessoas, fico satisfeito por todas elas.»