O avançado do Sporting de Braga, Vitinha, é um dos quatro nomeados ao prémio de jogador da semana da Liga Europa.

O internacional sub-21 português foi o autor de um «hat trick» no empate dos minhotos (3-3), na Bélgica, frente ao Union Saint-Gilloise, na quarta jornada da prova europeia.

A concorrer ao prémio estão também Joey Veerman (PSV), William Boving (Sturm Graz) e Francis Uzoho (Omonia). O neerlandês apontou dois golos na goleada do PSV sobre o Zurique (5-0), enquanto o dinamarquês também bisou, desta feita no terreno da Lazio. Já o guarda-redes nigeriano, completou 11 defesas em Old Trafford, mas sofreu um golo no terceiro minuto de descontos.