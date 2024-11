Vítor Bruno realizou a habitual conferência de antevisão ao jogo entre Anderlecht e FC Porto, a contar para a 5.ª jornada da fase de liga da Liga Europa.

O tema principal foi, tal como esperado, o mau momento dos azuis e brancos, que vêm de três derrotas consecutivas e a mais recente eliminação da Taça de Portugal.

Ora, o técnico assume a total responsabilidade da situação e garante que o foco da equipa está em vencer o Anderlecht, esta quinta-feira, ainda que a Liga Europa não termine amanhã, independentemente do FC Porto estar «no fio da navalha».

«Temos de perceber o que ainda não foi feito aqui, jogámos quatro vezes e nunca ganhámos nem fizemos golos. Acreditamos no nosso trabalho e há ciclos, desta vez tocou-nos a nós. O FC Porto não está a ganhar e a culpa tem de cair sobre alguém, eu sou o rosto visível e assumo a responsabilidade», começou por referir.

«Tenho cinco meses como treinador principal mas também tenho uma vida inteira ligada ao futebol. Sei que quando os resultados não aparecem o rótulo tem de ser colocado em alguém. Acho também que falamos muito do que aconteceu no passado e pouco no que vai acontecer amanhã. Estamos no fio da navalha, mas a prova não acaba contra o Anderlecht, temos jogos para fazer e queremos ganhá-los todos», acrescentou.

Recorde-se que o jogo entre Anderlecht e FC Porto está marcado para esta quinta-feira, às 17h45 e pode ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.