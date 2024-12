Declarações do treinador do FC Porto, Vítor Bruno, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 2-0 ante o Midtjylland, em jogo da 6.ª jornada da fase de liga da Liga Europa:

«Satisfeito com a exibição, sim, com o resultado, não. É um resultado que peca por escasso, podíamos ganhar o jogo com uma folga diferente do que a que o resultado diz. Entrámos bem no jogo, fizemos um golo, temos lances para o 2-0 na primeira parte. O adversário tem uma aproximação que nasce de um pequeno erro individual. Na segunda parte, a mensagem é no sentido de continuar à procura do 2-0, a equipa faz o 2-0, continua à procura do terceiro, tem lances para fazer o terceiro e o quarto. Representa três pontos, mas podia ter sido com outra margem.»

[Eustáquio falou em «serviços mínimos»:] «Não sou comentador. É que isto retirado do contexto, não sei que tipo de mensagem ele quis passar... Serviços mínimos, se calhar por termos ganho 2-0 e se calhar devemos a nós próprios mais dois ou três golos, numa exibição meritória, de uma equipa que se impôs, que controlou, que dominou e que no final faz apenas dois golos e fica aquela sensação, eventualmente, de serviços mínimos, porque devíamos ter feito mais dois, três ou quatro golos.»

[Insistência na pergunta sobre as palavras de Eustáquio, citando as suas declarações:] «Qualidade do jogo, ao perceber que temos qualidade para crescer mais e isso é bom, agrada-me esse sentido de responsabilidade, de perceber que os jogadores podem crescer para um patamar diferente. É bom sinal, perceber o que podem dar, não no sentido da entrega, mas no sentido do potencial que têm, do lado do talento, do lado individual, do que podem acrescentar ao jogo. Isso eu concordo, sei bem e foi uma mensagem que passámos ao intervalo, que confiassem no que podem fazer, no talento, as crenças, as intenções em determinado lance, olhando sempre para o lado individual. E a segunda parte é de uma entrada forte, temos dois ou três lances para golo. Está a faltar, mas vai aparecer.»

«Uma palavra sentida à família do senhor Álvaro, que partiu, uma pessoa muito querida na formação do clube, uma palavra de força e coragem e que percebam que o clube vai estar sempre aqui para eles.»