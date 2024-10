Declarações do treinador do FC Porto, Vítor Bruno, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o empate ante o Manchester United (3-3), em jogo da 2.ª jornada da fase de liga da Liga Europa:

«Fizemos o mais difícil. Virámos um jogo que, toda a gente, se calhar, daria como perdido. Mas eu conheço como ninguém os homens que tenho naquele balneário e tenho um orgulho brutal no que eles me dão: uma equipa valente, perante um adversário difícil, independentemente do que queiram dizer agora do Manchester United. É e será sempre um rival fortíssimo, com individualidades de talento inquestionável, que podem fazer a diferença em qualquer momento do jogo. Permitimos algo, na primeira parte, que não estava no plano inicial, sobretudo na forma como defendemos os corredores laterais, não estávamos a conseguir parar tudo o que eram saídas por fora. Deixámos os laterais muitas vezes expostos no um para um. Fomos corrigindo a espaços, mesmo na primeira parte, com pequenas informações. Na segunda parte reforçámos isso. A equipa faz uma segunda parte, do ponto de vista defensivo, praticamente exímia. Tem um momento para fechar o jogo com o Gül isolado. Depois, no final, é uma bola parada de um jogador que está na marcação, a cumprir com a sua tarefa. Depois é uma questão de momento, caiu para o Manchester, não queríamos nada. Seria uma vitória épica, acabou por ser um empate que quase sabe a derrota e que se transforma praticamente num pesadelo pela forma como acontece. Mas muito orgulhoso daqueles homens que estão ali.»

[Se sente que o FC Porto precisa de crescer taticamente para pensar mais o jogo e conjugar um lado mais pausado com a procura de Samu:] «Entendemos que uma das formas de feri-los era o ataque à profundidade, ataques à última linha do adversário. Esperar muitas vezes e sair em transição, porque sabíamos que eles tinham vários momentos em que sofreram na liga inglesa a partir de momentos em que estão no meio-campo adversário e levam com transições. Trabalhámos os pormenores nestes três dias e tentar ser muito intencional nas saídas verticais. Há momentos em que a equipa tem de crescer, vai ficando mais identificada com o que é pedido e é o que me deixa mais orgulhoso. Vou para casa com uma dor de alma gigante, mas com sentimento de orgulho que, não sendo comparável ao que aconteceu na Supertaça, em que a perder 3-0 viramos para 4-3, mas um sentimento próximo desse momento. Os jogadores mantiveram-se inteiros, num contexto em casa, a perder 2-0 com o Manchester United. Vou para casa com um sentimento de orgulho grande, mas dececionado pelo resultado final.»