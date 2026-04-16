Vítor Pereira, treinador do Nottingham Forest, em declarações à imprensa, após a vitória sobre o FC Porto (1-0), na segunda mão das meias-finais da Liga Europa:

«Claro, claro que há mérito do FC Porto. Eu já vi muitas equipas com menos um a ganhar jogos. Agora, nós na primeira parte tivemos a oportunidade de fazer duas ou três vezes o segundo golo.

E se fizéssemos o segundo golo, seria diferente. Um resultado com um golo de diferença é um resultado que cria dúvidas. Cria esperança neles e cria-nos dúvidas a nós. Portanto, é natural... Depois tivemos ali alguns problemas de lesões, de jogadores que eu ia fazer uma gestão diferente para o próximo jogo, porque daqui a três dias estamos a jogar outra vez, um jogo importantíssimo para nós com o Burnley, mas não foi possível.

Também nos criou ali um bocadinho de dúvidas na forma como íamos gerir o jogo. Não marcámos e como não marcámos o jogo foi em aberto até o último minuto.

Sobre o FC Porto

É um respeito muito grande, respeito e gratidão, passei lá oito anos da minha vida, muitas emoções, coisas boas.»