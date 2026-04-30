Já depois de eliminar o FC Porto nos «quartos», Vítor Pereira entrou com o pé direito na primeira mão das «meias» na Liga Europa. Na receção ao Aston Villa, treinado por Unai Emery, o Nottingham Forest do português venceu pela margem mínima (1-0).

Num jogo bastante equilibrado, as equipas recolheram aos balneários ainda sem golos. Antes de o marcador mexer pela primeira vez, ambos os guarda-redes brilharam de parte a parte.

Martínez, campeão do Mundo pela Argentina, fez uma defesa inacreditável para negar o golo ao Forest. Depois, foi a vez de Ortega, ex-Manchester City, recorrer aos reflexos para negar o golo a Watkins.

O primeiro – e único – golo do encontro foi marcado na marca dos 11 metros. Mão na bola dentro de área e o português João Pinheiro não teve dúvidas – castigo máximo contra o Aston Villa.

Chris Wood, experiente avançado de 34 anos, assumiu a responsabilidade e atirou para o golo da equipa da casa (70m).

Com este triunfo (1-0), Vítor Pereira conquista uma vitória importante, alimentando o sonho de chegar à final. O Nottingham parte, assim, em vantagem para o jogo da segunda mão, que se joga na próxima quinta-feira, dia 7 de maio, no Villa Park.