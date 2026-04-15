Vítor Pereira garante que o foco do Nottingham Forest está nas duas competições (Liga Inglesa e Liga Europa) em que está inserido e acrescenta que a gestão do plantel se vai manter no jogo desta quinta-feira, às 20h. O técnico não tem dúvidas de que o FC Porto vai entrar em campo com a mesma vontade dos britânicos: ganhar e seguir para as «meias» da prova europeia:

FC Porto e abordagem da equipa no jogo da segunda mão

«Eles vêm com a mesma intenção que nós temos, competir e ganhar o jogo. É uma equipa que está num bom momento. Respeito muito o FC Porto, mas é momento de olharmos para nós próprios e perceber o que queremos ser amanhã. Apresentar a nossa melhor versão dentro de campo, sendo que os nomes não jogam. Temos uma equipa em que todos têm de estar preparados para chegar, entrar e provar-se a si mesmos. Com um calendário apertado temos de dar resposta.»

Vítor Pereira vai fazer gestão do plantel?

«A gestão tem de se manter, não quer dizer que desistimos da Liga Europa. Tem de ser feita porque sou responsável e sei que daqui a quatro dias temos um jogo muito importante na Liga Inglesa. Tenho a certeza de que a equipa que entrar amanhã vai competir para ganhar o jogo.»

Adepto prefere o foco na Liga Inglesa ou na Liga Europa?

«Quer que ganhemos os dois jogos, é fácil saber isso. Queremos ganhar amanhã e depois ao Burnley. Enquanto adepto e treinador é o que quero. Para isso é preciso encontrar o equilíbrio entre as duas competições.»

«Fome» de competir do Nottingham Forest

«Eles estão a trabalhar muito bem, às vezes não temos tempo para trabalhar certas coisas, mas precisamos de ter fome de competir. É a mensagem para todos, para os adeptos e vamos para o campo. Aqui não ganho nada, no campo podemos ganhar.»