A FIGURA: Gustavo Silva

Principal referência ofensiva do Vitória, o atacante brasileiro destacou-se em todos os aspetos do jogo. O primeiro elemento a defender, dificultou a saída de bola dos italianos. Muito móvel no ataque, baralhou as marcações da linha defensiva da Fiorentina e teve poder de fogo. Para além do golo apontado, em que tem mérito na movimentação, tentou noutros momentos, como uma bomba disferida na segunda metade do meio da rua. Marca pelo terceiro jogo consecutivo, chegando ao sétimo golo esta época.

O MOMENTO: golo da Fiorentina (87’)

Jogada de insistência da Fiorentina num momento em que os homens de Florença carregavam. Bruno Varela ainda conseguiu desviar o cruzamento na pequena área, acabando por desviar para o raio de ação de Mandragora, que de pé esquerdo chegou ao empate.

OUTROS DESTAQUES

Manu Silva

Jogo personalizado no meio campo, com equilíbrio tático e capacidade para jogar. Está na génese do golo do Vitória, ao fazer o corte de carrinho. Colecionou saídas limpas para o ataque.

Kouamé

Veloz, o costa-marfinense criou os principais lances de desequilíbrio no último reduto da equipa de Rui Borges. Apareceu bem no ataque logo nos minutos iniciais, mas perdeu o tempo de remate e acabou desarmado.

Alberto

Mais um jogo de extrema competência do jovem lateral. Com um pulmão enorme, fez várias vezes o flanco, dando um importante contributo ao ataque. Não deu hipóteses aos transalpinos pelo lado direito.

Mandragora

Batedor de bolas paradas da Fiorentina, o médio italiano foi dos mais competentes do conjunto «viola». Estabeleceu o empate com um remate de pé esquerdo de primeira na área.