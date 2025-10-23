«Todas as derrotas são difíceis. Se foi das exibições mais fracas, não sei»
Liga Europa: Sp. Braga-Estrela Vermelha, 2-0 (reportagem) | Vladan Milojevic admite que é «difícil de explicar porque é que o plano e a estratégia não saíram»
Declarações do treinador do Estrela Vermelha, Vladan Milojevic, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota por 2-0 ante o Sp. Braga, em jogo da terceira jornada da fase de liga da Liga Europa:
Se acha que foi das mais fracas exibições do Estrela:
«Todas as derrotas são difíceis e é difícil de digerir. Agora, se foi uma das exibições mais fracas, não sei.»
Pareceu uma equipa bem organizada até sofrer golo. O que aconteceu depois do 1-0:
«A equipa, no plano, sabia o que fazer, que o Sp. Braga tem jogadores rápidos, que é forte individualmente, que pressiona alto e bem. Isto aconteceu durante todo o jogo e é muito difícil explicar porque é que o plano e a estratégia para o jogo não saíram. Destacar que o Estrela Vermelha só fez cinco faltas, os jogadores estiveram longe dos adversários, falhámos muitos passes e, quando é assim, contra uma equipa contra o Sp. Braga, é difícil fazer um bom resultado.»
Como está Arnautovic, que saiu lesionado:
«A lesão do Arnautovic é só um traumatismo na coxa. Inicialmente pensava-se que podia ser o joelho, mas em princípio não tem problema, só tem de fazer um exame para saber ao certo o que é.»
Duelos:
«O futebol moderno, agressivo, que tem muitos duelos e é o mesmo que aconteceu com o FC Porto: o Sp. Braga demonstrou que o futebol moderno é isto e o Estrela Vermelha, em nenhum momento, conseguiu o que foi pedido, uma pressão e agressividade positiva, duelos mais próximos. Isso não aconteceu. Só no dia seguinte ao jogo, no vídeo, é que vão ver o que falhou e porque é que estiveram longe dos jogadores do Sp. Braga, de início ao fim.»
Pareceu que os jogadores estiveram sem vontade:
«Posso concordar, eu também fiquei com a ideia de que isto aconteceu. O Sp. Braga jogou como joga sempre. Preparámos o jogo para o que o Sp. Braga podia apresentar e o que era planeado não foi feito.»
Se há soluções para os problemas neste jogo:
«Os problemas são para resolver e a ideia é que cada jogo seja melhor do que o anterior. Vamos tentar trabalhar melhor.»