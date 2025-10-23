Declarações do treinador do Estrela Vermelha, Vladan Milojevic, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota por 2-0 ante o Sp. Braga, em jogo da terceira jornada da fase de liga da Liga Europa:

Se acha que foi das mais fracas exibições do Estrela:

«Todas as derrotas são difíceis e é difícil de digerir. Agora, se foi uma das exibições mais fracas, não sei.»

Pareceu uma equipa bem organizada até sofrer golo. O que aconteceu depois do 1-0:

«A equipa, no plano, sabia o que fazer, que o Sp. Braga tem jogadores rápidos, que é forte individualmente, que pressiona alto e bem. Isto aconteceu durante todo o jogo e é muito difícil explicar porque é que o plano e a estratégia para o jogo não saíram. Destacar que o Estrela Vermelha só fez cinco faltas, os jogadores estiveram longe dos adversários, falhámos muitos passes e, quando é assim, contra uma equipa contra o Sp. Braga, é difícil fazer um bom resultado.»

Como está Arnautovic, que saiu lesionado:

«A lesão do Arnautovic é só um traumatismo na coxa. Inicialmente pensava-se que podia ser o joelho, mas em princípio não tem problema, só tem de fazer um exame para saber ao certo o que é.»

Duelos:

«O futebol moderno, agressivo, que tem muitos duelos e é o mesmo que aconteceu com o FC Porto: o Sp. Braga demonstrou que o futebol moderno é isto e o Estrela Vermelha, em nenhum momento, conseguiu o que foi pedido, uma pressão e agressividade positiva, duelos mais próximos. Isso não aconteceu. Só no dia seguinte ao jogo, no vídeo, é que vão ver o que falhou e porque é que estiveram longe dos jogadores do Sp. Braga, de início ao fim.»

Pareceu que os jogadores estiveram sem vontade:

«Posso concordar, eu também fiquei com a ideia de que isto aconteceu. O Sp. Braga jogou como joga sempre. Preparámos o jogo para o que o Sp. Braga podia apresentar e o que era planeado não foi feito.»

Se há soluções para os problemas neste jogo:

«Os problemas são para resolver e a ideia é que cada jogo seja melhor do que o anterior. Vamos tentar trabalhar melhor.»