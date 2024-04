Aos 44.º jogo oficial, o Bayer Leverkusen continua sem conhecer o sabor da derrota em 2023/24.

Ainda a ressacar da festa do título de campeão na Alemanha, a equipa de Xabi Alonso parecia a caminho do primeiro desaire da época, mas chegou ao empate já perto do período de compensação.

Em Londres, diante do West Ham, a «Xabineta», com o ex-Benfica Grimaldo no onze, defendia uma vantagem de dois golos, mas um golo de Michail Antonio logo aos 13 minutos deixou tudo em aberto.

Mesmo se perdessem por 1-0, os farmacêuticos apurar-se-iam para as «meias» da Liga Europa, mas não só garantiram a passagem à próxima fase, como evitaram a derrota: Frimpong, aos 89 minutos, fez o 1-1 final.

Nas meias-finais, o Bayer Leverkusen vai defrontar a Roma, que deixou pelo caminho o Milan.