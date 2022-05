O West Ham esteve perto da final da Liga Europa, mas acabou por perder nas meias-finais com o Eintracht Frankfurt. Depois de uma derrota em Londres por 2-1, os «hammers» estavam obrigados a ganhar na Alemanha, mas a missão tornou-se quase impossível com a expulsão de Cresswell logo a abrir.



Quem beneficiou da expulsão foram as «Águias Negras» para marcarem o 1-0. Com a eliminatória a fugir-lhe, David Moyes perdeu a cabeça perante a demora de um apanha-bolas. Este acabou atingido por uma bola pontapeada pelo escocês.



A final da Liga Europa está agendada para o dia 18 de maio e vai colocar frente a frente o Eintracht Frankfurt e o Rangers.



Veja: