O regresso de Bruno Viana é uma das novidades na convocatória do Sp. Braga para a primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa frente ao Rangers, em jogo marcado para esta quinta-feira, no Ibrox, às 20h00, que vai ter arbitragem do espanhol Javier Estrada Fernández.

Além de Wilson Eduardo, fora dos eleitos de Rúben Amorim por opção, Eduardo e Tormena falham também a visita dos arsenalistas à Escócia, numa lista que conta com as estreias de Rogério Santos, guardião da equipa B, David Carmo e Abel Ruiz, chamados pela primeira vez para um jogo europeu.

Em relação aos escolhidos para o desafio frente ao Benfica, nota ainda para a ausência de Ricardo Velho, terceiro guarda-redes da formação minhota.

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá, Rogério Santos.

Defesas: Ricardo Esgaio, Raúl Silva, Bruno Viana, David Carmo, Sequeira, Wallace, Diogo Viana.

Médios: Fransérgio, João Novais, Palhinha, André Horta.

Avançados: Abel Ruiz, Ricardo Horta, Paulinho, Trincão, Rui Fonte, Galeno.