A UEFA rejeitou o pedido do Wolverhampton para adiar o jogo na Grécia, marcado para esta quinta-feira frente ao Olympiakos, a contar para os oitavos de final da Liga Europa.

Em comunicado, a formação orientada por Nuno Espírito Santo lamenta a decisão, que considera pôr em risco a saúde dos jogadores e restante comitiva, bem como a dos adversários.

Os wolves contestam também o facto do jogo se disputar sem a presença de adeptos nas bancadas, mas garante que vai acatar a decisão, esperando que o organismo que tutela o futebol europeu repense a situação em futuras partidas afetadas pela evolução do coronavírus.

A UEFA dá assim uma resposta negativa ao apelo de adiamento revelado por Nuno Espírito Santo esta terça-feira.



«O clube solicitou à UEFA o adiamento do jogo. Se tivermos de ir, vamos. Mas, não concordamos. Não estamos felizes com essa possibilidade», afirmou o técnico português, em declarações à Sky Sports.



O técnico português mostrou-se ainda descontente com os jogos à porta fechada, lembrando que são os adeptos que dão emoção às partidas.



«Não concordo com essa medida. O futebol é entretenimento. Se os adeptos não podem assistir, não faz sentido. Isto (coronavírus) é maior que o futebol. Estamos a fingir que vivemos uma vida normal, quando as coisas não estão normais. O futebol devia parar», defendeu Nuno Espírito Santo, cujo pedido foi recusado pela UEFA.



Recorde-se ainda que esta terça-feira o presidente do Olympiakos, Evangelos Marinakis, anunciou que está infetado com coronavírus.