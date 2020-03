Pedro Neto e Diogo Jota, jogadores do Wolverhampton, falaram das expetativas para o segundo jogo com o Olympiakos, depois do empate 1-1 no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Pedro começou o jogo no banco, mas entrou e acabou por marcar o golo do empate. «Procurei ajudar a equipa e dei o meu melhor, mas às vezes jogar contra dez é mais difícil, eles fecharam-se muito lá atrás. Sabíamos que eles iam recuar depois de terem marcado, tínhamos de ser mais rápidos. Até criámos oportunidades na segunda parte, mas podíamos ter rematado mais. Mas agora já estamos com o foco no próximo jogo», destacou em declarações à BT Sport.

Diogo Jota, por seu lado, foi titular e esteve muito ativo no ataque. «Enquanto estivemos de onze para onze, o Olympiakos teve mais posse de bola, mas isso mudou depois da expulsão. Foi um momento-chave do jogo, conseguimos atacar mais depois disso e passámos a ter a iniciativa, mas esta primeira mão deixou claro que não há um favorito claro nesta eliminatória», referiu no final do jogo.