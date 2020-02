A imagem de Pedro Neto de cabeça tapada já deixa antever um pouco o que aconteceu. O jogador português teve um falhanço incrível no jogo de quinta-feira do Wolverhampton com o Espanhol, dos 16 avos de final da Liga Europa.

Os Wolves perderam o jogo, mas conseguiram passar aos oitavos, só que nem o apuramento impediu que as imagens do falhanço do jogador português se tornassem virais.

Pedro Neto passou pelo guarda-redes, deixou um defesa para trás e, de baliza aberta, fez isto: