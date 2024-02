A relva era artificial, mas foi com a naturalidade do costume que o Sporting venceu o Young Boys por 3-1 na Suíça e que se adiantou no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Isso e o facto de ter rodado quatro peças – Matheus Reis, Esgaio, Bragança e Edwards entraram para os lugares de Coates, Geny Catamo, Morita e Trincão – sem que se notasse no rendimento da equipa as ausências de peças importantes são prova da saúde deste leão insaciável que chegou nesta quinta-feira, ainda com três meses pela frente, aos 95 golos na temporada.

O Sporting teve uma entrada autoritária no jogo e logo no primeiro minuto Gyökeres dispôs de uma oportunidade de golo negada pelo guarda-redes da equipa da casa. À busca da verticalidade, os homens de Ruben Amorim conseguiam condicionar quase na totalidade o jogo com conjunto helvético, que só chegou à grande-área de Adán aos 11 minutos.

Depois disso, a equipa da casa conseguiu equilibrar o jogo, com algumas aproximações perigosas à baliza leonina.

Só que a capacidade deste Sporting 2023/24 permite-lhe que seja uma equipa perigosa em ataque organizado e ainda mais perigosa nas transições. Por cada metro que a linha defensiva do Young Boys subia, mais campo aberto havia para Gyökeres – muito castigado por Camara até o defesa ser amarelado já na reta final da primeira parte – explorar.

O bloco suíço foi, no entanto, derrubado de outra forma, quando aos 31 minutos Amenda desviou para a própria baliza um cruzamento de Marcus Edwards, que estaria também envolvido no 2-0 dos leões: caiu na área num lance com o guarda-redes e Gyökeres atirou dos 11 metros para o 28.º golo pelos leões.

Os minutos finais da primeira parte acabaram por ser os mais preenchidos da noite e, talvez, os menos conseguidos do Sporting. No minuto seguinte ao golo do sueco, o médio sérvio Filip Ugrinic relançou o jogo e pouco depois Itten marcou, mas em claro fora de jogo.

Os leões regressaram para a segunda parte com a mesma postura com que tinham iniciado a partida: dominadores. Aos 48 minutos, Gonçalo Inácio cabeceou perfeito após um livre lateral superiormente batido por Pote.

Depois disso, a equipa de Ruben Amorim geriu o jogo como quis. Sem correrias perante um adversário incapaz de voltar ao jogo mesmo com as alterações efetuadas.

O conforto do Sporting permitiu até dar continuidade à gestão que, na verdade, se percebeu que o técnico dos leões começou a fazer quando o onze foi anunciado. Gyökeres, por exemplo, foi substituído ainda com 20 minutos de jogo pela frente, tal como Pote e os ventos favoráveis até permitiram as estreias de Koindredi e Rafael Nel.

O Young Boys, líder da Liga suíça e quase invencível em casa, terminou o jogo com dez, por expulsão de Camara aos 89 minutos, quando pouco ou nada havia a fazer perante a enorme superioridade de um Sporting cada vez mais confiante e capaz de ser melhor do que os adversários.

Em quaisquer circunstâncias.