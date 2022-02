O Betis, de Rui Silva e William Carvalho, venceu no terreno do Zenit por 3-2, em jogo do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

O guarda-redes português foi titular, enquanto o médio – que tem estado em boa forma recentemente – entrou aos 58 minutos.

O Betis entrou a «todo o gás» e, aos 17 minutos, já vencia por dois golos em São Petersburgo, perante uma equipa que realizou o primeiro jogo oficial em 2022.

O «quarentão» Joaquín cobrou uma falta e Guido Rodríguez cabeceou para abrir o marcador (7m). Dez minutos depois, a formação sevilhana roubou a bola a meio-campo, Willian José galgou metros no corredor central sem que nenhum adversário o perturbasse e disparou rasteiro, de fora da área, para aumentar a vantagem.

A resposta do Zenit surgiu pelo inevitável Artem Dzyuba que, com um cabeceamento, bateu Rui Silva (24m).

O Betis ainda recuperava do golo sofrido quando os russos empataram. Wendel, ex-Sporting, descobriu o compatriota Malcom à entrada da grande área e o atacante brasileiro fez o 2-2 com um remate rasteiro.

Se no primeiro golo, os espanhóis aproveitaram as fragilidades defensivas do Zenit, o mesmo aconteceu no terceiro. A três minutos do intervalo, Rakitsky não conseguiu dominar um passe curto do guarda-redes e deixou a bola à mercê de Aitor Ruibal em zona perigosa. O extremo espanhol serviu Andres Guardado e o mexicano voltou a dar vantagem ao Betis.

Apesar de o segundo tempo também ter sido jogado a bom ritmo, viram-se menos oportunidades de golo e o placar não se alterou.

Daqui a uma semana, as duas equipas voltam a defrontar-se no Benito Villamarín.