FIGURA: Galeno

Um dos que manteve o lugar no onze, Galeno não elevou o conta rotações à sua performance habitual, mas ainda assim foi dos que mais conseguiu acelerar com um jogo morno. A fazer o corredor esquerdo, o brasileiro ganhou várias vezes terreno à concorrência e está na origem do primeiro golo ao trabalhar bem na esquerda antes de rematar. Foi traído: autogolo quando Hanna tentava o corte.

MOMENTO: autogolo de Abu Hanna

Oficialmente é atribuído autogolo ao defesa do Zorya, mas na ficha de serviço oficiosa Galeno é o autor. Trabalho sobre o lado esquerdo do ataque a iludir o oponente direto, rematando depois cruzado com o pé esquerdo. A bola levava selo de golo, mas Abu Hanna na ânsia de fazer o corte acabou por antecipar o golo.

OUTROS DESTAQUES

Kabaev

O extremo de 25 anos que cumpre a quarta época consecutiva no Zorya foi dos mais insistentes no ataque da equipa ucraniana. Rematou a rasar o poste a instantes do intervalo num dos lances mais perigosos do Zorya.

André Horta

Colecionou remates sem a direção certa, mas mesmo rematando ao lado, foi dos mais espevitados e atrevidos do conjunto de Carlos Carvalhal. Criou espaços e apareceu por diversas ocasiões em zona de finalização.

Shevchenko

Habitual titular da baliza do Zorya, o guarda-redes voltou a estar entre os postes após ter sido preterido no último jogo. Prestação consistente com o momento alto ao negar o golo quando Abel Ruiz apareceu completamente isolado.

Iuri Medeiros e Ricardo Horta

Entraram e no minuto seguinte fizeram estragos. Passe sublime de Iuri a solicitar a desmarcação de Ricardo Horta, no primeiro toque no esférico o atacante atirou cruzado para o fundo das redes. Pormenores técnicos de fino recorte, com destaque para o passe de Iuri Medeiros.