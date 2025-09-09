A Seleção portuguesa de futebol de praia, atual campeã da Liga Europeia, iniciou a Superfinal de 2025 com uma derrota frente à Bielorrússia, por 4-3, apesar de ter estado a vencer por 3-1.

Bê Martins abriu o marcador logo aos cinco minutos, mas Hapon restabeleceu a igualdade aos 11 minutos, resultado que se manteve até ao final do primeiro período. André Lourenço voltou a colocar a seleção portuguesa em vantagem, depois de marcar no primeiro minuto do segundo período e ampliou a vantagem lusa ao faturar o 3-1, no segundo minuto do derradeiro período.

Quando tudo dava a entender que a equipa comandada por Mário Narciso ia sair vitoriosa, a Bielorrússia marcou dois golos no espaço de um minuto no terceiro período, por intermédio de Piatrouski e Novikau.

Pouco depois, um erro entre o guarda-redes Pedro Mano e André Bernardo abriu caminho para Hapon completar a reviravolta aos cinco minutos do último período, fixando o resultado em 4-3 favorável aos bielorrussos, resultado que não mais se alterou.

Recordista da prova com nove títulos conquistados, Portugal volta a jogar esta quarta-feira contra a Itália, que derrotou na final da edição anterior por 5-1. O Grupo A inclui ainda a França, sendo que apenas os dois primeiros classificados garantem lugar nas meias-finais.