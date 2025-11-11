Liga Europeia: Benfica foi à Suécia bater o Karlskrona e está no segundo lugar
Miguel Sánchez-Magallón em destaque com sete golos
A equipa de andebol do Benfica foi a casa do Karlskrona, na Suécia, vencer por 34-32, na terceira jornada do Grupo E da Liga Europeia, isolando-se no segundo lugar, em posição de apuramento para a Ronda Principal.
A equipa portuguesa esteve por cima durante grande parte do jogo, mas, no primeiro tempo, teve de lutar para não ir para o intervalo em desvantagem, acabando por empatar 18-18 antes do reatar da partida.
Já na segunda parte, os lisboetas descolaram no marcador após o 22-22, chegando a liderar a partida com cinco golos de vantagem, acabando depois por controlar até ao 34-32 final.
O espanhol Miguel Sánchez-Magallón, com sete golos, esteve em destaque no Benfica, enquanto, na formação sueca, brilhou Isak Larsson, com seis.
Na segunda competição continental de clubes, que as águias venceram em 2021/22, os lisboetas isolaram-se agora no segundo lugar, com quatro pontos, a dois do líder Melsungen, ainda invicto, e com mais dois do que os húngaros do Ferencvaros, terceiros, enquanto a equipa sueca ainda não pontuou.
Na próxima jornada, o Benfica volta a defrontar o Karlskrona, desta vez na Luz, dentro de uma semana, já depois do clássico em casa do FC Porto, que está marcado para o próximo sábado.
Recordamos que os dois primeiros classificados dos oito grupos apuram-se para a Ronda Principal da competição, em que Portugal está também representado pelo FC Porto, que também esta terça-feira, venceu em casa do Elverum (29-25).