As equipas de andebol do Benfica e do FC Porto venceram esta terça-feira os respetivos jogos na Liga Europeia, ambos fora de casa. A equipa da Luz foi à Eslováquia bater o Tatran Presov por 24-16 e continua cem por cento vitoriosa no Grupo C, enquanto a formação do Dragão foi à Macedónia do Norte bater o Vardar por 26-22 e subiu ao segundo lugar do Grupo F.

Começamos pela Eslováquia, onde o Benfica somou o terceiro triunfo em outros tantos jogos. Na primeira parte estiveram em destaque os guarda-redes das duas equipas, mas a equipa portuguesa chegou ao intervalo já com uma vantagem de três golos (9-6).

No segundo tempo, a finalização das duas equipas melhorou (15-10), mas com a formação portuguesa sempre por cima, garantindo a vitória folgada por oito golos.

O internacional romeno Demis Grigoras foi a figura do Benfica, ao apontar sete golos, seguido pelo islandês Stiven Valencia e pelo espanhol Ander Izquierdo, que marcaram quatro cada um.

No outro jogo do agrupamento C, os suíços do Kadetten Schaffhausen bateram em França o Limoges, e estão na segunda posição com quatro pontos, enquanto os gauleses são terceiros com dois pontos e os eslovacos quartos e últimos classificados ainda sem pontuar ao cabo da terceira ronda.

Diogo Rêma determinante na vitória do FC Porto

Entretanto, no Sport Center Jane Sandanski, o FC Porto chegou ao intervalo a perder por 10-12, mas acabou por recuperar na segunda parte (16-10), com o guarda-redes Diogo Rêma, com catorze defesas, em plano de destaque.

Diogo Oliveira e Mamadou Diocou, com sete golos cada, foram os melhores marcadores na partida e Diogo Rêma Marques, com 14 defesas (41% de eficácia), o jogador mais valioso.

No outro deste grupo, na Alemanha, o MT Melsungen derrotou os islandeses do Valur, por 36-21, e lidera o grupo com seis pontos.

O FC Porto, com uma vitória, um empate e uma derrota, sobe ao segundo lugar, com três pontos, mais um do que o Vardar e mais dois do que o Valur.

Na próxima jornada, a 29 de outubro, o FC Porto recebe o Vardur no Dragão Arena, em jogo que pode ser decisivo na corrida ao segundo lugar e ao apuramento para a fase principal da prova.