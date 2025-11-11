A equipa de andebol do FC Porto foi esta terça-feira à Noruega bater o Elverum por 29-25, em mais um jogo da Liga Europeia em que o guarda-redes Sebastian Abrahamsson foi determinante na continuação da senda vitoriosa da equipa comandada por Magnus Andersson que é líder isolada no Grupo D.

Na Terningen Arena, os dragões já venciam ao intervalo por 14-12 e dilataram a vantagem na segunda parte, contando com nove golos do islandês Thorsteinn Gunnarsson e oito do espanhol Antonio Martínez, ao passo que Eirik Solost sobressaiu nos anfitriões, com seis.

Mas o grande destaque deste jogo foi mesmo o dono da baliza do FC Porto, o sueco Sebastian Abrahamsson, autor de 19 defesas em 43 remates enfrentados, para uma eficácia de 44,2 por cento.

O FC Porto, que já tinha vencido no terreno dos islandeses do Fram (38-26) e na receção aos suíços do Kriens-Lucerna (44-31), soma agora nove pontos no final da primeira volta da poule.

Atrás dos vice-campeões portugueses, está o Kriens-Lucerna, segundo classificado, com quatro pontos, após ter imposto a terceira derrota em outros tantos encontros ao Fram (40-25), quarto e último, ainda sem pontos, sendo que o Elverum continua em terceiro, com dois.

Recordamos que os dois primeiros colocados dos oito grupos apuram-se para a Ronda Principal da Liga Europeia, segunda competição continental de clubes, que integra igualmente o Benfica, vencedor em 2021/22 e atual vice-líder da poule E, no lote de representantes nacionais.