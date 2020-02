O líder Benfica somou este domingo o 14.º triunfo, em 14 jornadas, na Liga feminina, ao golear em casa o Estoril por 5-0, em encontro realizado no Estádio da Tapadinha, em Lisboa.

Darlene foi a figura da partida, ao apontar três golos (aos sete, 64 e 89 minutos), os dois primeiros de penálti. Cloé Lacasse, aos 26 e 46, o primeiro também de grande penalidade, apontou os restantes dois tentos das encarnadas.

O Benfica passou a somar 42 pontos, com 99 golos marcados e apenas um sofrido, contra 39 do Sporting, segundo colocado, que também este domingo venceu por 3-0 no reduto da Ovarense.

Na próxima ronda, Benfica e Sporting defrontam-se em Alcochete, num embate marcado para 23 de fevereiro, pelas 16 horas.