Não está fácil o início da aventura de Ivan Baptista no comando técnico da equipa feminina do Benfica. Depois de perder a Supertaça para o Torreense no primeiro jogo oficial da época, o Benfica iniciou a liga com um empate caseiro frente ao Racing Power (0-0).

O treinador encarnado, Ivan Baptista, gostou da atitude da equipa e queixou-se do pouco tempo útil de jogo.

«Faltou pôr a bola lá dentro e finalizar o bom jogo ofensivo que tivemos. Muito honestamente, olhando para o jogo que tivemos hoje de 99 minutos, que muito pouco tempo desses 99 foram jogados... Dentro daquele tempo que nos foi permitido jogar, acho que a equipa esteve bastante bem. Pecou no momento da finalização, bolas no poste. Ao intervalo o jogo poderia estar decidido. A realidade é que continuamos a pecar, na semana passada assim foi. Tivemos muitos mais lances e oportunidades que o adversário», confessou em declarações ao Canal 11.

Ivan Baptista diz estar a gostar da forma como a equipa está a assimilar os novos processos e relativiza os resultados obtidos nos dois primeiros jogos da temporada.

«Às vezes não temos de encontrar uma razão óbvia para justificar seja o que for. É um processo, o futebol é um jogo extremamente complexo. Estaria mais preocupado se não conseguíssemos ter oportunidades de golo. Estamos a ter e muitas. A bola não entrar hoje é parte do jogo, do outro lado está uma equipa que tentou defender, num bloco muito baixo e isso dificulta o trabalho de qualquer equipa. Pecámos no último momento de fazer golo, é continuar a trabalhar. Quem trabalha de forma honesta e séria não tem de ter medo de nada», concluiu.

Na próxima jornada, o Benfica vai a casa do Vitória de Guimarães, já o Racing Power recebe o Rio Ave.