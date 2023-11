A equipa feminina do Benfica foi este domingo vencer a Braga, por 1-0, e, desta forma, reforçou o estatuto de líder, agora com mais cinco pontos do que as minhotas que já tinham sido alcançadas, no sábado, pelo Sporting.

Um jogo equilibrado no Estádio 1.º de Maio e que ficou decidido por um golo solitário de Kika Nazareth, aos 68 minutos.

Classificação dos primeiros: Benfica, 21 pontos; Sporting e Sp. Braga, 16; Damaiense, 12; Valadares Gaia, 11; Racing Power e Marítimo, 10.

Resultados da 7.ª jornada

Sábado:

Valadares Gaia - Racing Power, 0-0

Länk Vilaverdense – Albergaria, 1-2

Sporting – Famalicão, 4-0

Torreense – Ouriense, 3-3

Domingo:

Sporting de Braga – Benfica, 0-1

Damaiense – Marítimo, 15:00