O Damaiense vai, afinal, continuar integrado na principal liga feminina, depois de conhecida uma decisão do Tribunal Arbitral do Desporto favorável ao clube da Amadora que tinha sido despromovido, na secretaria, pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por não ter cumprido os requisitos de inscrição.

A informação foi avançada pelo Famalicão, parte interessada no processo, uma vez que o clube minhoto, apesar de não ter conseguido a manutenção, em termos desportivos, tinha sido convidado pela FPF a ocupar a vaga do Damaiense.

«O Futebol Clube Famalicão teve conhecimento na tarde desta quinta-feira, dia 4 de setembro, do teor de duas decisões do Tribunal Arbitral do Desporto, que, não obstante não tenham carácter definitivo, têm como efeito prático a manutenção da formação do Damaiense na Liga BPI», refere o clube em comunicado divulgado nas redes sociais.

O Damaiense também tinha avançado com uma providência cautelar, junto do Tribunal central Administrativo do Sul, que também ditou a «reintegração provisória» do Damaiense na liga feminina, mas o Famalicão não deixou de ficar surpreendido com esta segunda decisão, uma vez que estava a preparar a equipa para jogar no principal escalão do futebol feminino.

«A decisão surpreende, até porque o Futebol Clube Famalicão foi informado pela FPF do não cumprimento dos requisitos de inscrição do citado clube, por parte da Comissão de Licenciamento da FPF, que então decidiu a não atribuição de Licença para participação no Campeonato Nacional Feminino da 1.ª Divisão (2025/2026) por não estar evidenciado o cumprimento de um conjunto de critérios», escreve ainda o clube minhoto.

O Famalicão e o seu departamento jurídico ainda estão a analisar o teor da decisão do Tribunal Arbitral do desporto, mas agora já não há volta a dar, uma vez que o campeonato feminino arranca já a 14 de setembro com o Damaiense a jogar em Braga.