A equipa feminina do Benfica segue inabalável no campeonato e, este domingo, somou a sétima vitória consecutiva, em casa, diante do Damaiense (2-0). Sp. Braga e Sporting, também a jogar em casa, também venceram a mantêm a distância para o líder.

No Seixal, o Benfica resolveu a contenda em dez minutos da primeira parte, com Jody Brown a abrir o marcador, aos 25 minutos, e Carole Costa a aumentar a vantagem, aos 35, na conversão de um penálti. Com sete vitórias consecutivas, a equipa comandada por Filipa Patão comanda o campeonato com o máximo de 21 pontos.

Logo a seguir vem o Sp. Braga, a dois pontos do líder, depois de ter vencido, também em casa, o Valadares Gaia (3-0), com golos de Rola Badawiya (29m), Malu Schmidt (66m) e Taty Sena (90m).

O Sporting venceu o Racing Power pelo mesmo resultado (3-0), em Alcochete, com golos de Ashley Barron (45m, gp), Maiara Niehues (82m) e Ana Capeta (90+2m). As leoas seguem no terceiro posto, a quatro do Braga e a seis do Benfica.

Resultados da 7.ª jornada

Sábado:

Estoril Praia – Famalicão, 3-1

Torrense - Lank Vilaverdense, 3-0

Marítimo – Albergaria, 2-0

Domingo:

Sporting de Braga - Valadares Gaia, 3-0

Benfica – Damaiense, 2-0

Sporting - Racing Power, 3-0

Classificação dos primeiros: Benfica, 21 pontos; Sp. Braga, 19; Sporting, 15 (menos um jogo); Torreense, 12; Marítimo, 11; Valadares Gaia, 10 (menos um jogo).