A terceira jornada da Liga feminina está fechada. O Benfica atropelou o Damaiense (8-0) e é líder à condição. O Sporting, que tem um jogo a menos, recebeu e venceu o Valadares de Gaia por 2-0. 

O Benfica já vencia ao intervalo por 4-0. Cristina Martín-Prieto (5m), Chandra Davidson (14m), Carole Costa (39m) e Anna Gasper (41m) fizeram os golos. 

A segunda metade começou com Cristina Martín-Prieto (47m) a bisar. Diana Silva saltou do banco e bisou em apenas três minutos (65m e 68m). Antes, a capitã, Carole Costa bisou fez também o segundo da conta pessoal aos 67 minutos.

O Benfica goleou, assim, por 8-0 o Damaiense e é líder à condição com sete pontos. O Damaiense é sétimo, com três pontos. 

O Sporting recebeu e venceu (2-0) o Valadares de Gaia. Carolina Santiago fez o primeiro da partida já perto do tempo de intervalo (44m). Matilde Nave saltou do banco aos 86 minutos e foi ainda a tempo de sentenciar a  partida (90+4). 

Com este triunfo, o Sporting é segundo com seis pontos, mas as leoas têm um jogo em atraso por realizar. O Valadares de Gaia, por sua vez, é quarto com quatro pontos. 

Outros resultados:

Sp. Braga 1-2 Marítimo

Racing Power 1-1 V. Guimarães

Rio Ave 1-0 Torreense

