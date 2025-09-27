Feminino: Benfica goleia Damaiense por 8-0, Sporting também vence
Encarnadas mantêm-se líderes à condição, leoas têm um jogo a menos
A terceira jornada da Liga feminina está fechada. O Benfica atropelou o Damaiense (8-0) e é líder à condição. O Sporting, que tem um jogo a menos, recebeu e venceu o Valadares de Gaia por 2-0.
O Benfica já vencia ao intervalo por 4-0. Cristina Martín-Prieto (5m), Chandra Davidson (14m), Carole Costa (39m) e Anna Gasper (41m) fizeram os golos.
A segunda metade começou com Cristina Martín-Prieto (47m) a bisar. Diana Silva saltou do banco e bisou em apenas três minutos (65m e 68m). Antes, a capitã, Carole Costa bisou fez também o segundo da conta pessoal aos 67 minutos.
O Benfica goleou, assim, por 8-0 o Damaiense e é líder à condição com sete pontos. O Damaiense é sétimo, com três pontos.
O Sporting recebeu e venceu (2-0) o Valadares de Gaia. Carolina Santiago fez o primeiro da partida já perto do tempo de intervalo (44m). Matilde Nave saltou do banco aos 86 minutos e foi ainda a tempo de sentenciar a partida (90+4).
Com este triunfo, o Sporting é segundo com seis pontos, mas as leoas têm um jogo em atraso por realizar. O Valadares de Gaia, por sua vez, é quarto com quatro pontos.
Outros resultados:
Sp. Braga 1-2 Marítimo
Racing Power 1-1 V. Guimarães
Rio Ave 1-0 Torreense
