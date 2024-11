A equipa feminina do Benfica continua imparável e, este sábado, somou o nono triunfo consecutivo no campeonato, ao bater o Valadares Gaia, por 3-0, passando a contar com 25 golos marcados e apenas dois consentidos.

Mari Lund deu um primeiro sinal, logo aos 3 minutos, com um remate ao poste, e, no minuto seguinte, o Valadares ficou reduzido a dez, depois de Brianna Blethen ter cortado um remate de Laís Araújo com o braço. Carole Costa, na marcação do consequente penálti, abriu o marcador.

A vencer e a jogar contra dez, Marit Lund acabou por dobrar a vantagem da equipa da casa, aos 26 minutos, na marcação de um livre direto. Já na segunda parte, a jogadora norueguesa atirou à barra, antes de Cristina Martín-Prieto fixar o resultado final, aos 78, com uma cabeçada a cruzamento de Chandra Davidson.

Com nove vitórias em nove jogos, o Benfica lidera com um máximo de 27 pontos, mais cinco do que o Sp. Braga que, no domingo, visita o Marítimo.

Entretanto, o Famalicão goleou o Vilaverdense por 7-1, com destaque para o hat-trick de Kleydiana Borges (18, 20 e 63m).

Rita Dias (2m), Mafalda Nunes (42m), Sara Coutinho (79m) e Victoria Pereira (90+4m) também marcaram pela equipa da casa, enquanto Karol Mineira (33m) marcou o golo solitário da equipa de Vila Verde.