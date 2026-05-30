O Marítimo assegurou este sábado a manutenção na Liga feminina, depois de um empate sem golos em Albergaria, na segunda mão do play-off de acesso ao primeiro escalão.

A equipa insular, que tinha sido nona e penúltima classificada na Liga principal, fez valer um triunfo por 1-0 no Funchal, na primeira mão, a 24 de maio.

O Albergaria, que foi terceiro na segunda divisão, atrás do campeão FC Porto e do Benfica B, impedido pelos regulamentos de competir no mesmo escalão da sua equipa principal, falha o regresso à elite do futebol feminino, após ter descido em 2024/25.

No domingo, fica definida a última equipa na Liga feminina em 2026/27, com a segunda mão do play-off entre Rio Ave, oitavo do principal escalão, e Gil Vicente, quarto do segundo, após um empate a 1-1 no primeiro jogo, disputado em Vila do Conde.